Годовое содержание новых зданий галереи и зоопарка запланировано более чем в 800 млн рублей

Ежегодное содержание новых зданий художественной галереи зоопарка в 2026–2028 годах запланировано более чем в 800 млн руб. Эта информация следует из пояснительной записки к проекту изменений в бюджет Прикамья на 2026–2028 годы, внесенному в краевое заксобрание. Так, на 2026 год на обеспечение деятельности нового здания ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» и ГКАУК «Пермский зоопарк» в проекте бюджета отводится 804,5 млн руб. В 2027–2028 годах на эти цели резервируется по 840,5 млн руб. ежегодно.

Строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на заводе Шпагина началось весной 2021 года. Новое здание, общая площадь которого в семь раз превышает площадь собора, позволит показать редкие работы, десятилетиями хранившиеся в фондах. Объект спроектирован архитектурным бюро Speech под руководством Сергея Чобана. Сейчас здание построено, идет его приемка. Галерея уже анонсировала выставки, которые откроются, как только объект получит все необходимые документы.

Новый зоопарк открылся для посетителей в августе. Общая площадь природно-ландшафтного парка составляет 25 га. В нем более 90 вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, и 54 искусственных водоема. Территория зоосада разделена на пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян».