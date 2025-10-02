Челябинское УФАС признало уфимского подрядчика недобросовестным

Управление ФАС России по Челябинской области три раза включило уфимское ООО «Гарантстройсервис» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания будет находиться в этом списке два года, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Подрядчик в апреле 2025 года заключил договоры на выполнение работ с Челябинским механико-технологическом техникумом, государственным научно-производственным центром по охране культурного наследия Челябинской области и Южно-Уральским государственным колледжем. Их общая стоимость составила 57,8 млн руб. Компании «Гарантстройсервис» нужно было отремонтировать помещения техникума, детской библиотеки имени Маяковского и учебного корпуса колледжа.

Подрядчик приступил к исполнению контрактов, однако заказчики заявили, что он не соблюдает сроки проведения ремонта, незаконно демонтировал инженерные системы, не вывозит строительный мусор. Кроме того, компания не предоставила технические решения и исполнительную документацию. В результате заказчики расторгли контракты с «Гаранстройсервисом» и направили информацию о нем в УФАС.

Ольга Воробьева