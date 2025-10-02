ГАИ изъяла более 1,7 тыс. л спиртосодержащей жидкости в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции изъяли более 1,7 тыс. л спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Микроавтобус Sollers Atlant с подозрительным грузом остановили в Пушкинском районе города. Жидкость перевозили в металлических бочках и пластиковых канистрах. У водителя не нашлось соответствующих документов на груз.

Мужчину и всю изъятую жидкость доставили в отдел полиции для дальнейшей проверки.