Все имеющиеся запасы бензина в Крыму пропорционально распределят по региону

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк отметил сложную ситуацию на топливном рынке республики. При этом все имеющиеся запасы бензина в Крыму пропорционально распределят по муниципалитетам, заверил он.

«Начиная с сегодняшнего дня и до нормализации поставок, будем ежедневно в утренние часы информировать крымчан о том, на каких АЗС можно свободно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо»,— уточнил господин Гоцанюк в Telegram-канале.

По словам главы Совета министров, в свободной продаже топливо будет доступно по 70 адресам. Последние опубликованы в его Telegram-канале списком. Юрий Гоцанюк добавил, что на АЗС по-прежнему можно приобрести топливо по талонам. Кроме того, полностью обеспечены бензином общественный транспорт, соцучреждения, коммунальные и экстренные службы.

Накануне власти Крыма решили ограничить продажу бензина в одни руки до 20 л. Мера была принята из-за отсутствия необходимого объема топлива на АЗС в регионе. Предложения по решению проблемы будут составлены до конца недели, после чего их направят президенту Владимиру Путину. Перебои с поставками высокооктанового топлива начались в Крым и Севастополе еще в конце августа.