Нехватка кадров наблюдается в лесопромышленной отрасли Удмуртии

В Удмуртии наблюдается нехватка кадров в лесопромышленной отрасли, следует из данных сервиса hh.ru. На данный момент работодателям в регионе требуется 415 специалистов, а общий объем вакансий составляет порядка 1% от зарегистрированных в стране.

С начала года лесопромышленные предприятия разместили более 40 тыс. вакансий. Из них 15% открыты в Москве, 13% в Подмосковье и 8% в Санкт-Петербурге. Далее идут Пермский край, Ленобласть (3%) и Краснодарский край (3%).

Наиболее востребованы рабочие специальности: водители, операторы линий, слесари, разнорабочие, машинисты, упаковщики, электромонтажники, операторы станков. Также нужны менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры, закупщики, инженеры и мастера участков.

Средняя медианная зарплата в лесной отрасли России в 2025 году составила 82,1 тыс. руб., что на 3,1% больше, чем в 2024 году и на 17,6% выше, чем в 2022-м.

Анастасия Лопатина