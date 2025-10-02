Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Онлайн-продажи в Ростовской области выросли на 12,6% за полугодие

За первое полугодие 2025 года объем интернет-торговли в Ростовской области вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 87,6 млрд рублей. Об этом на заседании регионального правительства сообщила директор департамента потребительского рынка Ирина Гелас.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Гелас, онлайн-торговли в общем обороте розницы региона увеличилась с 8,2% до 8,9%. Около 40% интернет-продаж в донском регионе формируют компании Wildberries, Ozon, DNS и «Ситилинк».

«Производители Ростовской области также представлены на площадках маркетплейсов — количество карточек местных товаров достигает 150 тыс.»,— отметила директор департамента потребрынка.

Валентина Любашенко

