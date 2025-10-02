На границе Казахстана и России скопились тысячи грузовиков

На казахстанско-российской границе образовались многокилометровые очереди из нескольких тысяч грузовых автомобилей, следующих из Китая. Как выяснил «Ъ», перевозчики столкнулись с масштабными проверками грузов, что в сочетании с предстоящей «золотой неделей» в КНР грозит усугублением логистического коллапса.

«Ситуация начала ухудшаться с середины сентября — в основном из-за машин с грузами двойного назначения, подпадающими под санкции»,— сообщил заместитель руководителя отдела логистики СЛК Максим Емелин. По его словам, таможенные досмотры таких товаров происходят в 99% случаев, а многие перевозчики сворачивают в отстойники, опасаясь длительных проверок. Коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев подтвердил, что очередь наблюдается уже третью неделю: «Государство запустило жесткий контроль серного импорта. Перевозчики просто боятся ехать "в жерло вулкана"».

По данным руководителя отдела логистики YM Trans Group Александра Азатьяна, на пункте пропуска «Маштаково» скопилось 2-3 тыс. грузовиков. Источник «Ъ» в автомобильных перевозках говорит о 7,5 тыс. единиц транспорта. При этом ФТС в своем Telegram-канале утверждает, что граница «открыта для добросовестного бизнеса», а проблемы вызваны действиями недобросовестных участников ВЭД.

Эксперты прогнозируют смещение логистических потоков на другие маршруты. «Главная альтернатива Казахстану — переход "Маньчжурия"—"Забайкальск", где машины проходят за сутки-двое», — отметил Максим Емелин. При этом, как подчеркивает Алексей Чернышев, происходящее свидетельствует о «новой реальности — ужесточении контроля и все большем соблюдении санкций западных стран».

Подробнее — в материале «Ъ» «Как в пробку канули»