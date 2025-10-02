В поселке Чурилово горит мебельный цех

В Челябинске в поселке Чурилово начался пожар в здании двухэтажного мебельного цеха. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

К месту ликвидации возгорания направили силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Сотрудники МЧС России уже начали тушить огонь. Информация о площади пожара уточняется.

ОБНОВЛЕНО В 12:00: возгорание произошло в здании № 5Б на улице 4-й Линейный переулок. Горит не только мебельный цех, но и металлический ангар. Общая площадь пожара — 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены более 70 человек и 19 единиц техники.

Виталина Ярховска