В Самаре арестованы трое лидеров экстремистской организации футбольных фанатов

В Самаре отправлены под стражу трое лидеров неформального молодежного объединения футбольных фанатов The Opposition Young Supporters (T.O.Y.S., признано экстремистским и запрещено в России), сообщили в региональном УФСБ.

В 2017 году Советский районный суд Самары внес T.O.Y.S. в реестр экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в РФ.

«Установлено, что ранее судимый за двойное убийство гражданин РФ, 1991 г. р., а также двое его подельников осуществляли вербовку в ряды вышеуказанной экстремистской организации новых членов, а также занимались пропагандой экстремистской, в том числе нацистской символики»,— говорится в сообщении спецслужбы.

Незаконная деятельность пресечена УФСБ России по Самарской области во взаимодействии с Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по региону и при силовой поддержке сотрудников СОБР «Омега» областного управления Росгвардии.

