ABC: один человек пострадал при столкновении самолетов в Нью-Йорке

В американском аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке во время руления столкнулись два самолета Delta Air Lines. Пострадал бортпроводник. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на авиакомпанию.

Предварительно, самолет Endeavour (рейс 5155) выруливал на взлет, когда его крыло коснулось фюзеляжа самолета Endeavour (рейс 5047). Последний выруливал к выходу на посадку после прибытия. У одного из лайнеров повреждено лобовое стекло.

Бортпроводник, по данным Delta Airlines, получил легкие травмы. Его доставили в больницу. Пострадавших среди пассажиров нет.

Столкновение двух самолетов произошло в 21:56 по местному времени. На работу аэропорта это не повлияло. Delta Air Lines пообещала провести расследование ЧП совместно с Федеральным управлением гражданской авиации и Национальным советом по безопасности на транспорте США.