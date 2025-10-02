Федеральный бюджет выделит 105 млн рублей на ремонт дороги в Баймакском районе

Управление дорожного хозяйства Башкирии (подведомственно региональному министерству транспорта и дорожного хозяйству) заключило с нефтекамским ООО «Строительная компания "Уралдорстрой"» контракт на ремонт трассы Баймак — Ишберда, следует из публикации на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит привести в порядок 7,2 км двухполосной дороги, работы будут вестись с мая по сентябрь следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость контракта составила 107,7 млн руб., из которых 105,6 млн руб. предоставит федеральный бюджет, остальную сумму — бюджет республики. Кроме «Уралдорстроя», заявку на участие в открытом конкурсе подала еще одна компания, предложившая исполнить контракт за 94,4 млн руб.

ООО «СК "Уралдорстрой"» зарегистрировано в 2013 году, учредителем компании является Тимур Каюмов. По данным Rusprofile, «Уралдорстрой» и Управление дорожного хозяйства в общей сложности заключили 65 контрактов на 2,9 млрд руб. В прошлом году выручка организации составила 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 102 млн руб.

Идэль Гумеров