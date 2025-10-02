На парковке заведения общепита в Волжском произошел конфликт, возбуждено дело

Следствие возбудило уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, на парковке ресторана быстрого питания в Волжском произошел конфликт 27 сентября этого года. Причиной стало не предоставление преимущества при движении автомобилей. Установить участников конфликта удалось. Троих из них доставили в отдел полиции.

Как сообщил информационный центр СКР, произошла массовая драка с применением ножей и кастетов. Следственные органы регионального подразделения СКР ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче материалов в свое производство. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах хулиганских действий и принятом прокуратурой решении.

Павел Фролов