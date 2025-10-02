В Самаре открылось новое производство оборудования для нефтегазовой отрасли

В Самаре открылся новый производственный комплекс ООО «Металлургическая алюминиевая компания» (МАК), специализирующийся на выпуске оборудования для нефтегазовой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Инвестиции в проект составили более 328 млн руб., из которых 123,5 млн руб. были предоставлены в виде льготного займа ФРП.

Новый комплекс сможет ежегодно производить до 96 тыс. скважинных центраторов, 720 комплектов поплавкового оборудования и 6 тыс. фланцев. Вся продукция будет полностью локализована с использованием российского сырья. Основными заказчиками станут сервисные подразделения крупных российских компаний, таких как «Роснефть», «Зарубежнефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».

Отмечается, что в условиях санкционного давления и ухода зарубежных сервисных компаний из России спрос на современное технологическое оборудование в топливно-энергетическом комплексе будет расти.