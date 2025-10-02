Для пермских оборонных предприятий ввели дополнительные меры поддержки

Правительство Пермского края поддержало введение дополнительных мер поддержки для предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава краевого минэкономразвития Татьяна Чуксина рассказала, что речь идет о поддержке проектов по строительству жилья для сотрудников предприятий ОПК.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С конца 2024 года инвестпроекты предприятий ОПК по возведению жилья для своих сотрудников могут получить статус приоритетных. Нововведение позволило предоставлять им на льготных условиях, без проведения торгов, участки для строительства жилья для персонала. Предприятия должны обеспечить выкуп сотрудниками не менее 70% построенных площадей. Такой мерой поддержки уже воспользовалось АО «Пермский завод “Машиностроитель”».

По предложению губернатора Дмитрия Махонина в дополнение к ранее предусмотренному выкупу жилья оборонные предприятия получают возможность предоставлять построенное жилье работникам в наем. Соответствующие поправки внесены в региональные нормативные документы. Эти меры поддержки призваны расширить возможности организаций ОПК по обеспечению кадровой базы.

Напомним, что минувшим летом проект завода «Машиностроитель» по возведению жилья для своих сотрудников получил статус «приоритетный инвестпроект». Предприятие построит в Кировском районе Перми жилье площадью более 6 тыс. кв. м, а также благоустроит окружающую территорию.