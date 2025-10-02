В Пермском крае за неделю бензин подорожал сразу на 76 копеек

Средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае за неделю (23–29 сентября) выросла до 62,89 руб. за литр — на 76 коп., сообщает Росстат.

Бензин АИ-92 подорожал до 60,02 руб. за литр — на 77 коп., АИ-95 — до 64,85 руб., на 76 коп. АИ-98 — до 86,54 руб., на 18 коп. Дизельное топливо стоит 72,81 руб. за литр, подорожало на 47 коп.

По средней цене на бензин в Приволжском федеральном округе Пермский край по-прежнему занимает восьмое место. Цены на топливо за неделю изменились в 77 регионах России, более всего в Севастополе (+5,6%) и Крыму (+4,9%). В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,3%.

Напомним, в конце сентября многие регионы РФ столкнулись с дефицитом топлива на АЗС. Издание «Коммерсантъ» сообщало со ссылкой на данные «ОМТ-Консалт», что с 28 июля по 22 сентября число продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов. Самая сложная ситуация отмечается в Крыму и Севастополе, где реализацию бензина прекратили около 50% АЗС. 25 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бензин марки АИ-95 поставят на заправки в течение двух дней, бензин АИ-92 — в течение двух недель.

В Перми дефицит топлива сказался на росте цен, но не на наличии бензина на АЗС. Единственной АЗС, столкнувшейся со сложностями, оказалась Quadro. Ее АЗС в Перми из-за дефицита временно приостановила продажу бензина марки АИ-92.