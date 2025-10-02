Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону за сутки в ДТП и пожарах спасены четыре человека

В Ростовской области за сутки 1 октября пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области потушили 15 техногенных пожаров, в которых спасены три человека, и семь загораний сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, спасатели участвовали в ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий, спасен один человек.

Всего за сутки на места происшествий выезжали 308 специалистов и 77 единиц техники.

Наталья Белоштейн

