В Самаре отопление подано в 2,2 тыс. жилых домов

Более 2,2 тыс. жилых домов уже отапливаются в Самаре. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подача тепла в жилые дома в Самаре стартовала 1 октября, в Тольятти — 30 сентября. Перед этим в регионе начали отапливать соцобъекты. В Самаре тепло подано более чем в 60% социальных учреждений.

Управляющие компании и товарищества собственников жилья самостоятельно подключают свои объекты. Информацию о дате подключения жильцы могут уточнить у своей УК. Если в доме уже должно быть отопление, но в помещении холодно, необходимо сообщить об этом в диспетчерскую.

Георгий Портнов