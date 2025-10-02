В Самаре будут судить 52-летнего распространителя порно

В Самаре завершено расследование уголовного дела о незаконном распространении порнографии с использованием интернета (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). В настоящее время утверждено обвинительное заключение по нему, и материалы направлены в Ленинский районный суд Самары. Об этом сообщает прокуратура.

В преступлении обвиняется 52-летний местный житель. Следствие установило, что фигурант уголовного дела размещал и отправлял порнографические фотографии в социальной сети. Санкции п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ предусматривают до шести лет лишения свободы.

Георгий Портнов