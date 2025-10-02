Гидрометцентр прогнозирует зиму в России холоднее предыдущей

Предстоящий зимний сезон на большей части России будет значительно холоднее предыдущего, заявили ТАСС в Гидрометцентре. Почти на всей территории страны средняя температура декабря будет ниже, чем в 2024 году.

Более холодный январь ожидается на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов. По прогнозу синоптиков, февраль будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии. При этом в марте 2026 года на большей части России среднемесячная температура будет выше нормы. Температура около нормы ожидается на юге европейской части РФ и Сибирского федерального округа, а также почти во всем Дальневосточном федеральном округе.

По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня в Москве будет 12–14°C (в Подмосковье 9–14°C), облачно с прояснениями. 3 октября температура в столице немного опустится до 11–13°C (по области также 9–14°C), будет облачно и преимущественно без осадков.