Силы ПВО за ночь сбили 85 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 38 беспилотников самолетного типа над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, еще 13 БПЛА сбили над Крымом, 11 — над Белгородской областью, десять дронов — над Саратовской областью, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, два — над Пензенской областью.

В Воронежской области отразили атаку дронов в двух районах, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. В Волгоградской области в поселке Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки, никто не пострадал. В Ростовской области сбили дроны в четырех районах, обошлось без жертв и разрушений на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.