Челябинский «Завод роботов» будет сотрудничать со структурой Ростеха

Челябинский «Завод роботов» подписал соглашение с «РТ-Техприемкой» Госкорпорации Ростех о реализации совместных проектов в сфере промышленной робототехники. Договор заключили на конференции по применению новых промышленных технологий «Код индустрии», сообщает пресс-служба предприятия.

Проекты помогут росту кооперации при разработке и производстве роботов, а также достижению целевых показателей правительства РФ по плотности роботизации — к 2030 году Россия должна занять 25-е место в мировом рейтинге по этому показателю.

Сейчас челябинский завод серийно производит манипуляторы грузоподъемностью 60 и 120 кг для различных типов промышленного применения, а также консольно-портальных роботов грузоподъемностью 45 кг. «РТ-Техприемка» создала решения серии «Кибермодуль» для обслуживания станков с ЧПУ, сварки и 3D-сканирования.

Виталина Ярховска