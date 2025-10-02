В поселке Западном пенсионерка погибла в ДТП

В челябинском поселке Западный 73-летняя местная жительница погибла после наезда автомобиля, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, вечером 1 октября возле дома №10 по улице Спортивной 28-летний водитель Hyundai Sonata наехал на пенсионерку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу. Челябинка погибла на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.

Пешеходный переход располагается рядом с IT-лицеем «Привилегия». Как сообщили „Ъ-Южный Урал“ родители школьников, там начали происходить аварии в том числе с участием детей из-за не работающего две недели светофора. Так, в прошлую пятницу сбили девочку-подростка, ребенок получил ушибы.

Виталина Ярховска