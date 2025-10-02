Небензя: Россия намерена инициировать процесс выбора нового генсека ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что запуск процедуры избрания нового Генерального секретаря организации планируется в октябре. В этом месяце Россия председательствует в Совете Безопасности ООН. Процедура выборов начнется с подачи совместного письма председателей Совбеза и Генеральной Ассамблеи.

«Я уже посетил Генеральную Ассамблею, мы договорились подготовить нулевой проект письма, совместно обсудить его, а затем уже представить в качестве начала процесса отбора Генерального секретаря»,— сказал господин Небензя.

По словам постпреда, он не ожидает, что письмо будет опубликовано в октябре. Василий Небензя напомнил, что во время прошлых выборов Генерального секретаря это произошло в середине декабря.

Срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерреша завершается 31 декабря 2026 года. Совместное письмо председателей Совбеза и ГА является первым обязательным этапом процедуры выборов. Следи последующих этапов — представление кандидатур и их программ, после чего Совбез подготовит рекомендации ГА для назначения кандидатуры Генсека ООН.

Влад Никифоров