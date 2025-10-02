Краевые власти согласовали строительство комплекса по падел-теннису в Мотовилихе

Краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил проекту строительства спорткомплекса по падел-теннису в Мотовилихинском районе Перми статус «приоритетный инвестпроект». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, члены совета рассмотрели проект компании «Каскад-Групп» сегодня. Организация рассчитывает возвести спорткомплекс на бульваре Гагарина, 109а, на участке площадью 4,5 тыс. кв. м. В проект инвестируют 120 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Многофункциональный комплекс для занятий падел-теннисом будет включать в себя крытую универсальную спортплощадку (1,4 тыс. кв. м, четыре корта для падел-тенниса) и двухэтажное административное здание со спортзалами (863 кв. м). В здании будут предусмотрены залы для настольного тенниса и спортивных занятий. Завершить строительство объекта предполагается в 2028 году. После сдачи комплекса ООО «Каскад-Групп» будет выделять не менее семи часов в неделю бесплатных занятий для жителей Перми.

В сентябре проект спорткомплекса «Каскад-Групп» рассматривался на заседании городского совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата и был одобрен.

ООО «Каскад-Групп» было зарегистрировано в 2015 году. Компания занимается арендой и управлением нежилым движимым имуществом. Учредителями выступают предприниматели Светлана Пехтерева (34%), Ирина Кощеева (33%), Михаил Атнабаев (33%). Выручка за 2024 год составила 2,4 млн руб., чистый убыток — 3,3 млн руб.