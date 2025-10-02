«Ведомости»: правкомиссия одобрила повышение охотничьих сборов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 сентября согласилась с предложением Минприроды РФ увеличить сборы за добычу охотничьих ресурсов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Отмечается, что облагаться сборами будут только физлица, а организации и индивидуальных предпринимателей исключат из числа плательщиков.

По информации издания, некоторые ставки вырастут более чем в пять раз. За добычу благородного оленя или лося ставку предлагается установить на уровне 7,8 тыс. руб. против 1,5 тыс. руб. в прошлой редакции законопроекта. Отстрел сайгака обойдется в 1560 руб. вместо 3 тыс. руб., овцебыка — до 78 тыс. руб. вместо 15 тыс. руб. Минприроды также увеличит госпошлину за получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов с 650 до 1,3 тыс. руб.

В случае принятия поправки в ч. 1 и 2 ст. 13 Налогового кодекса РФ вступят в силу с 1 января 2026 года. Законопроект «О внесении поправок» уже был одобрен Госдумой в первом чтении 4 марта 2022 года.

По мнению экспертов издания, рост ставок будет чувствителен для небогатых слоев населения, в том числе жителей сел и удаленных от центра областей районов. Увеличение ставок может привести к росту числа браконьеров.

Эрнест Филипповский