Владелец Пермского свинокомплекса не оспорил решение об истребовании 111 земельных участков

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал в жалобе АО «Агро-Альянс» на решение первой инстанции о возвращении в федеральную собственность более 4,8 тыс. га земель лесного фонда. Эти данные содержатся в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Со стороны ответчика АО «Агро-Альянс» была подана жалоба в апелляционную инстанцию. Решение суда об истребовании участков в федеральную собственность

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

вступило в законную силу.

Напомним, в июле арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Пермского края о возвращении в федеральную собственность 111 земельных участков из чужого незаконного владения. АО «Агро-Альянс» контролирует имущественный комплекс Пермского свинокомплекса. АО «Пермский свинокомплекс» было признано банкротом в апреле 2022 года, процедура была завершена в конце 2024 года. В марте стало известно, что АО «Агро-Альянс» выкупило имущественный комплекс Пермского свинокомплекса за 247 млн руб.