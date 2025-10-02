Директор ФБР разорвал сотрудничество с организацией противостоящей антисемитизму

Глава ФБР Кэш Патель прекратил сотрудничество с Антидиффамационной лигой (ADL, правозащитная организация противостоящая нападкам на евреев). Он обвинил ее представителей «в шпионаже за консервативными группами», пишет Politico.

О решении завершить сотрудничество господин Патель объявил в своих социальных сетях. В публикации он раскритиковал тесное партнерство с ADL, наблюдавшееся при бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми. По его словам, господин Коми писал «любовные письма» в ADL, помогая им с помощью агентов ФБР проводить «позорные операции», шпионя за американцами. Глава ФБР подчеркнул, что «эта эпоха закончилась».

ADL в ответном заявлении указала, что организация глубоко уважает ФБР и сотрудников правоохранительных органов всех уровней по всей стране, однако «по-прежнему привержена предотвращению антисемитизма».

Влад Никифоров