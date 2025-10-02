Фон дер Ляйен: Евросоюз меняет подход к санкциям против России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз изменит подход к санкционной политике и готовит более жесткие меры в 19-м пакете ограничений против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли»,— сказала Урсула фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»).

С февраля 2022 года ЕС ввел 18 пакетов санкций, под которые попали более 2,4 тыс. физических и юридических лиц.