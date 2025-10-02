Житель Камчатки пойдет под суд за регистрацию в квартире 113 мигрантов

УМВД России по Камчатскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, которого обвиняют в фиктивной постановке иностранцев на учет по месту пребывания, сообщили «Ъ» в ведомстве.

По данным полиции, с апреля по август 2025 года горожанин зарегистрировал в своей квартире 113 мигрантов. Установлено, что за фиктивную постановку на учет он получал от двух до 10 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в прокуратуру на утверждение обвинения. Если вина фигуранта будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет колонии.

Гузель Латыпова