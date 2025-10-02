Полиция Италии изъяла 21 работу Сальвадора Дали по подозрению в подделке

Итальянская полиция по делам искусства изъяла 21 работу Сальвадора Дали, по подозрению в том, что это подделки. Об этом сообщает AP News.

Фото: Carabinieri / Handout / Reuters

Работы конфисковали в Палаццо Тараскони в Парме, где открылась выставка «Сальвадор Дали, tra arte e mito» («Сальвадор Дали, между искусством и мифом»). Среди изъятых объектов — гобелены, рисунки и гравюры.

Расследование началось после того, как Фонд «Гала — Сальвадор Дали», созданный самим сюрреалистом для защиты своего наследия, сообщил итальянским правоохранительным органам о предполагаемых аномалиях в экспонируемых работах.

Работы Дали входят в число наиболее часто подделываемых в мире искусства, наряду с Пабло Пикассо и Амадео Модильяни.