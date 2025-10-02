Глава Дагестана Меликов прокомментировал массовую драку школьников в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился массовой дракой, произошедшей рядом со школой №39 в Махачкале. Он потребовал привлечь к ответственности родителей подростков и руководство школ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава Дагестана Сергей Меликов

В сети появилось видео, на котором группа подростков избивает двух сверстников. В МВД сообщили, что шестерых участников доставили в полицию. Один пострадавший подросток был госпитализирован с травмами, его состояние стабильно. По информации полиции, в конфликте участвовали ученики трех школ, некоторые из них занимались борьбой, также были и совершеннолетние.

Господин Меликов подчеркнул, что бить толпой одного человека всегда считалось «подлым и гнусным», особенно в Дагестане. «Помню свои школьные годы. Конфликты случались, но бить толпой одного считалось подлым и гнусным. Таким не подавали руки»,— написал он.

«Родители, “воспитавшие” тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность. Строго спросить нужно и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео»,— добавил глава республики.