В ООН отметили важность соблюдения прав русскоязычного населения Украины

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что каждый гражданин имеет неотъемлемое право говорить на своем родном языке и изучать его. Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская назвала рост русскоговорящего населения «тревожным трендом».

В 2019 году на Украине вступил в силу закон, который закрепил за украинским языком исключительные права и сделал его обязательным для использования всеми государственными чиновниками, работниками сфер обслуживания, образования, медицины, торговли и культуры, а также основным языком для кино и книг.

При этом согласно Конституции Украины, русскому и другим языкам нацменьшинств гарантируется свободное развитие и защита.

В июле 2025 года Елена Ивановская предложила отменить особый статус русского языка, мотивируя это стремлением создать «единое украиноязычное пространство».