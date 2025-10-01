Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию из шести поражений

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (Уфа) в домашнем матче обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:2. Тем самым «юлаевцы» прервали шестиматчевую серию поражений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ

Матч на «Уфа-Арене» был второй встречей команд в нынешнем чемпионате: неделей ранее новосибирцы на домашнем льду выиграли со счетом 3:2 (по буллитам).

Во вчерашней игре «сибиряки» открыли счет — на 14-й минуте первого периода отличился Владимир Ткачев, а голевые пасы ему дали Скотт Уилсон и Никита Сошников, в разное время выступавшие за «Салават Юлаев». Спустя пять минут Джек Родуолд сделал счет 1:1 (ассистенты — Александр Жаровский и Илья Федотов).

Переломным оказался второй период, в котором уфимцы забросили четыре шайбы. Дважды забивал новичок «Салавата Юлаева» Александр Хохлачев (сначала с передач Прохора Корбита и Владислава Ефремова, затем — Прохора Корбита и Ярослава Цулыгина), по одному голу у Артема Горшкова (голевой пас Александра Комарова) и Никиты Зоркина (голевые пасы Артема Горшкова и Ильи Федотова).

В третьем периоде новосибирцы отыграли одну шайбу — с передачи Павла Гоголева забил Тимур Ахияров.

После матча стало известно, что руководитель пресс-службы «Салавата Юлаева» Денис Таипов, занимавший пост с июля 2022 года, покинет клуб. О его новом месте работы в команде не рассказали.

«Салават Юлаев» продолжает находиться на последнем месте в Восточной конференции. В девяти играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги команда из Башкирии одержала две победы и потерпела семь поражений (два из них — по буллитам или в овертайме). Таким образом, у уфимцев шесть очков.

Лучшим бомбардиром команды является Данил Алалыкин, у которого 8 очков (3 гола и 5 голевых передач) с начала сезона.

Следующий соперник «юлаевцев» — «Сочи», занимающий девятое место в Западной конференции. Игра состоится 5 октября в Уфе.

Идэль Гумеров