«Балтика» крупно обыграла «Акрон» в матче Кубка России

В Калининграде завершился матч 5-го тура Кубка России между местной «Балтикой» и тольяттинским «Акроном». Встреча прошла на стадионе «Ростех Арена» и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Балтики» отличились Чинонсо Оффор, Натан Гассама и Тентон Йенне. Защитник «Акрона» Денис Попенков был удален с поля на 69-й минуте за вторую желтую карточку.

«Балтика» и «Акрон» набрали по пять очков после пяти туров в турнирной таблице группы D. Калининградская команда поднялась на третье место, опережая коллектив из Самарской области по дополнительным показателям.

Андрей Сазонов