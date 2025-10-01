Умерла приматолог Джейн Гудолл

В возрасте 91 года умерла приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл. Она изучала социальную жизнь шимпанзе и доказала, что они используют примитивные орудия труда.

В сообщении Института Джейн Гудолл указано, что госпожа Гудолл умерла естественной смертью в Лос-Анджелесе, где находилась во время тура по США.

В 1960 году Джейн Гудолл начала масштабное исследование диких шимпанзе в Танзании, которое продолжается до сих пор. Известность она получила благодаря своим публикациям в журнале National Geographic и книгам «Мои друзья — дикие шимпанзе» и «В тени человека». Участвовала в съемках более десятка фильмов о шимпанзе.

Госпожа Гудолл была президентом организации «Защитники прав животных» и высказывалась против использования животных в медицинских опытах, зоопарках и спорте. В 1995 году бывшая королева Великобритании вручила госпоже Гудолл рыцарский орден Британской империи. В 2002 году была назначена послом мира ООН.