Ульяновской области спишут долги перед РФ

Правительство РФ списало Ульяновской области 4,887 млрд руб. задолженности перед Российской Федерацией. Об этом говорится в подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным распоряжении №2726-р от 30 сентября 2025 года, размещенном в среду на федеральном интернет-портале официальных публикаций правовых актов.

Как отмечается в распоряжении, списывается задолженность региона, сложившаяся по состоянию на 1 марта 2024 года по бюджетным кредитам, за исключением задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным на реализацию инфраструктурных проектов, на пополнение остатка средств на едином счете бюджета и т. д.

Этим же распоряжением списана также задолженность Республики Адыгея (1,88 млрд руб.) и Архангельской области (1,85 млрд руб.).

