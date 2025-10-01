Посольство России в Канаде заявило, что правительство Канады покрывает украинские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые представители российского диппредставительства называют ядерным преступлением.

Дипломаты подчеркнули, что канадские СМИ цитируют исключительно украинскую версию событий, создавая ложное впечатление, что удары по станции наносит Россия. «ЗАЭС — российский ядерный объект, там находятся наши люди, и у нас нет смысла подвергать его опасности»,— заявили в российском посольстве в Канаде.

Как утверждают в дипмиссии, обстрелы ведутся Украиной на протяжении нескольких лет с использованием тяжелого вооружения и ударных беспилотников. В результате 23 сентября была повреждена последняя линия внешнего энергоснабжения станции, которая была переведена на питание от дизель-генераторов. В дипмиссии отметили, что на станции находится группа сотрудников секретариата МАГАТЭ по приглашению России.