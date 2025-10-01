«Парма» проиграла в Нижнем Новгороде на последних секундах

В выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» уступила БК «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счетом 73:69 в пользу хозяев площадки. Долгое время игра была равной и все решилось на последних секундах.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал 25-летний американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс. В ходе встречи он набрал 20 очков, сделал два подбора, отдал две передачи, а также совершил три перехвата.

Теперь «Парму» ждет открытие сезона на домашней арене. 5 октября в Пермь приедет ЦСКА.