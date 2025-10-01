Шесть стран ОПЕК+ должны компенсировать 4,68 млн баррелей нефти в сутки

Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций от России, Ирака, ОАЭ, Кувейта и Казахстана. До июля 2026 года они должны компенсировать 4,68 млн баррелей в сутки (б/с) производства нефти.

Из публикации ОПЕК следует, что Россия в период с сентября по декабрь 2025 года должна компенсировать перепроизводство 136 тыс. б/с. Самый большой объем компенсации — у Казахстана. С сентября 2025-го по июнь 2026-го страна должна компенсировать 2,917 млн б/с.

В начале сентября восьмерка ОПЕК+ решила увеличить добычу нефти в октябре на 137 тыс. б/с. Квота России без учета компенсации перепроизводства была увеличена с 9,44 млн б/с до 9,49 млн б/с.