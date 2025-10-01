Плата за права

Сальский городской суд Ростовской области осудил бывшего старшего инспектора ГИБДД Максима Крикунова и руководителя сети автошкол Лидию Замкову за получение взяток от граждан за прохождение упрощенной процедуры получения водительских прав. Экс-капитану полиции назначено шесть лет колонии общего режима, его защита не смогла добиться более мягкого наказания в апелляционном порядке. Лидия Замкова получила условный срок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ростовской области осуждены организаторы преступной схемы по получению взяток от граждан за прохождение упрощенной процедуры получения права управления транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Как установил суд, бывший старший государственный инспектор безопасности дорожного движения группы регистрации транспортных средств отделения № 3 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Максим Крикунов отвечал за организацию и ведение регистрационно-экзаменационной работы в соответствующем подразделении в Сальске. По версии следствия, полицейский договорился с руководителем сети автошкол «Авто Старт» Лидией Замковой о том, что она лично или через посредника будет подыскивать лиц, желающих за деньги успешно сдать теоретический и практический экзамены, и по их результатам получить или вернуть водительские удостоверения. Заплатившим полицейский оформлял выдачу и возврат прав без соблюдения установленных федеральными нормативно-правовыми актами процедур.

После проведения оперативных мероприятий управлением ФСБ в отношении Максима Крикунова и Лидии Замковой были возбуждены уголовные дела о получении взятки (ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Сальский районный суд Ростовской области признал экс-полицейского виновным в пяти эпизодах получения взятки и служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Максим Крикунов приговорен к шести годам колонии общего режима. Также первая инстанция приговорила его к штрафу 2 млн руб. и запретила занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах в течение трех лет после освобождения.

Лидия Замкова признана виновной в посредничестве при передаче взятки, фигурантка получила три года шесть месяцев условного срока.

Защита Максима Крикунова обжаловала приговор. В апелляционной жалобе, поданной в Ростовский областной суд, адвокат экс-полицейского Александр Заманский попросил отменить приговор и вынести новый, оправдательный, «поскольку ни один факт получения денежных средств Крикуновым не установлен, не задокументирован и не доказан».

Защита также указала, что выводы суда основаны на предположениях, а обвинение построено лишь на «голословных и противоречивых» показаниях свидетельницы, которая дала их с целью оговора экс-полицейского и заключения досудебного соглашения.

Однако Ростовский облсуд, рассмотрев материалы дела, оставил наказание без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Кристина Федичкина