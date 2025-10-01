Граждане обеспокоены состоянием водных ресурсов больше других экологических проблем

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал мнение граждан о важнейших экологических проблемах в их регионах. Исследование проводилось совместно с Федеральным агентством водных ресурсов в июле 2025 года, было опрошено 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Во ВЦИОМе констатировали, что 44% россиян волнует состояние водных ресурсов. На втором месте оказались проблемы с мусором, тройку замыкает качество воздуха (см. иллюстрацию). Впрочем, приоритеты менялись в зависимости от региона. Так, в Южном федеральном округе, а также в городах с населением свыше 500 тыс. человек на первом месте оказалась обеспокоенность качеством воды, тогда как жителей мегаполисов больше волнуют качество воздуха и плотная застройка, указывают социологи.

Наиболее остро проблема загрязнения воздуха стоит в Сибирском федеральном округе (волнует 61% респондентов), тогда как в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах граждан больше заботит проблема с отходами (ее сочли наиболее актуальной 56% и 44% опрошенных). На Дальнем Востоке в списке проблем также были упомянуты пожары и другие вопросы истощения природных ресурсов, констатируют во ВЦИОМе.

Глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов обратил внимание, что 84% респондентов оказались в той или иной степени осведомлены о состоянии водных ресурсов в РФ, но лишь 11% участников опроса хорошо знают о них. Семь из десяти опрошенных полагают, что о состоянии водных ресурсов в нашей стране говорят недостаточно, сообщили во ВЦИОМе. «Интерес населения к водной проблематике растет. Значит, нужно направить еще больше усилий на сохранение чистоты водных объектов и водосбережение»,— полагает господин Кириллов.

Иван Тяжлов