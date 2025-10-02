Домохозяйства отметились бурным ростом потребления

Согласно опубликованным в среду, 1 октября, данным Росстата, во втором квартале этого года частный спрос оставался основным источником роста физического объема ВВП (плюс 1,1% к такому же периоду 2024-го). Более всего на увеличение конечного потребления повлиял расход домохозяйств на эти цели на 3,2%.

По оценке Минэкономики, также опубликованной в среду, в августе (как и в июле) российский ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении. При этом с учетом сезонности он не изменился. За восемь месяцев рост в годовом выражении составил 1%.

По оценке министерства, суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг населению в августе вырос год к году на 2,9% (по оценке ЦМАКП, на 2,8%) против роста на 2,2% в июле и на 2,5% в целом за восемь месяцев. Подскок показателя в августе обеспечен непродовольственными товарами, потребление которых, по расчетам ЦМАКП, выросло на 0,9% в годовом выражении на фоне снижения потребления продуктов на 0,2%. Отметим, Росстат зафиксировал новый локальный рекорд прироста оборота розницы в августе на 20% к среднемесячным показателям 2022 года (с учетом сезонности, см. график).

Причин у подскока несколько. Первая: неожиданно высокий рост реальных зарплат — на 6,6% в июле в годовом выражении (с учетом сезонности и в месячном измерении — на 1,1%, оценили в ЦМАКП). Такой рост отмечен на фоне замедления темпов увеличения инфляции и нового исторического минимума уровня безработицы в августе (2,1%). «Спрос на труд стабилен, и число вакансий стало сокращаться, но уже выбраны все ресурсы»,— говорит Игорь Поляков из ЦМАКП. Другие факторы подскока потребления — реализация отложенного спроса при относительно стабильном курсе рубля, а также рост кредитования.

Столь быстрый рост зарплат и потребления вряд ли продолжится в третьем квартале 2025 года, полагают эксперты. Опережающие индикаторы Росстата, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) и PMI от агентства S&P свидетельствуют о резком ухудшении конъюнктуры в промышленности на фоне сжатия спроса. В ИНП по итогам сентября фиксируют, что интенсивность увольнений обновила постковидный максимум и составила минус 16 пунктов, а баланс ожидаемых изменений численности работников опустился до значения минус 13 пунктов. Зарплатные планы в промышленности в сентябре также продолжили снижение, опустившись до минус 15 пунктов. За время мониторинга этого показателя результат хуже фиксировался только в ковидном апреле 2020 года.

Артем Чугунов