Акционеры «Полюса» утвердили дивиденды за первое полугодие

Акционеры ПАО «Полюс» на общем собрании решили выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 70,85 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выплаты будут произведены из чистой прибыли компании за I полугодие, а также из части нераспределенной прибыли прошлых лет. Общая сумма дивидендных выплат может составить около 67,3 млрд руб.

Кворум по вопросу о дивидендах составил 81,16%, за решение проголосовали более 62% акционеров, против выступили менее 0,001%, а 37,8% воздержались. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 13 октября 2025 года.

Компания сохранила цель по выплате дивидендов на уровне 30% от показателя EBITDA, который за первое полугодие 2025 года вырос на 32%, достигнув рекордных $2,7 млрд. В начале года совет директоров «Полюса» пересмотрел дивидендную политику, не изменив общий ориентир по выплатам.