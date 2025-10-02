В Уфе в пилотном режиме включили бесплатный Wi-Fi для оплаты парковки

Управление транспорта и связи мэрии Уфы совместно с АО «Уфанет» запустили пилотный проект для оплаты парковки через бесплатный Wi-Fi.

Бесплатная точка доступа «Parkovka_02» находится в остановочном павильоне перед ГКЗ «Башкортостан». Усилители Wi-Fi на крыше павильона обеспечивают сигнал в радиусе 400-500 м вдоль улицы Ленина, охватывая зоны платных парковок.

Проект продлится до 1 ноября. После анализа статистики и отзывов пользователей будет решено, стоит ли расширять сеть бесплатного Wi-Fi на все платные парковки города, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.