После массовой драки в учебном учреждении Махачкалы начали проверку

Правоохранительные органы Дагестана начали проверку после сообщений о массовой драке в одном из учебных заведений. Следственное управление СКР по республике сообщило, что выясняются все обстоятельства инцидента.

В социальных сетях появилась видеозапись конфликта, на которой видно, что в драке участвовали несколько десятков молодых людей. Пока нет информации о пострадавших.

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы начал процессуальную проверку. Ведомство подчеркнуло, что все обстоятельства будут тщательно изучены.