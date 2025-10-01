В Черноземье 2 октября будет прохладно, от 0°С до +14°С

В четверг, 2 октября в регионах Черноземья будет прохладно, ночью возможны заморозки. Температура — от -2°С в темное время суток до +13°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью небольшой дождь, температура составит +6°C. Днем пасмурно, без осадков, +13°C.

В Воронеже облачно. Ночью — +4°C, днем — +14°C.

В Курске ночью временные дожди — +5°C. Днем осадков не ожидается — +11°C.

В Липецке переменная облачность. В течение суток температура варьируется от 0°C до +13°C.

В Орле будет пасмурно. Ночью — 4°C. Днем кратковременный дождь при +11°C.

В Тамбове — переменная облачность, в течение суток от 0°C до +14°C.

Анна Швечикова