В Стерлитамаке на 251 млн рублей сократили финансирование борьбы с экстремизмом

Мэрия Стерлитамака на 4,34% сократила финансирование муниципальной программы профилактики терроризма и экстремизма. Как следует из документа, опубликованного на сайте администрации, теперь на эти цели будет выделено 5,53 млрд руб. вместо запланированных в конце прошлого года 5,78 млрд руб. Около 1,1 млрд руб. трат придется на городской бюджет, остальную сумму выделят внебюджетные источники.

Муниципальная программа призвана снизить уровень террористических и экстремистских проявлений в городе за счет предотвращения социальных, этнических и межконфессиональных конфликтов. Нетерпимость населения к терроризму, наоборот, должна вырасти. Кроме того, должна усилиться безопасность критически важной инфраструктуры.

В числе индикаторов программы — доля населения, готового участвовать в публичных акциях протеста, к 2029 году она должна снизиться с нынешних 0,78% до 0,73%. Показатель будет рассчитываться с помощью опросов общественного мнения.

Авторы документы отмечают, что в последние годы для Стерлитамака характерна радикализация «определенных слоев населения» и их вовлечение в деятельность запрещенных религиозных организаций и объединений.

Достигать целей, заложенных в программе, авторы планируют за счет информационной работы, в том числе создания материалов, формирующих негативное отношение к экстремизму, неонацизму и украинскому национализму. Кроме того, власти собираются усиливать антитеррористическую защищенность предприятий, организовывать рабочие встречи и семинары с населением, проводить антитеррористические учения, взаимодействовать с политическими партиями, мониторить социально-политическую обстановку в городе.

Идэль Гумеров