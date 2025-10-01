ХК «Автомобилист» обыграл «Амур» в домашнем матче КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фото: Валерия Орлова

В составе «Автомобилиста» отличились: Данил Романцев, Егор Черников и Степан Хрипунов. У гостей шайбу забросил Игнат Коротких.

По итогам встречи хозяева заняли четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции (13 очков), «Амур» — на восьмом месте (8 очков).

Следующий матч «Автомобилист» проведет на выезде 4 октября с нижнекамским «Нефтехимиком», а 6 октября встретится с «Авангардом» в Омске.

Валерия Орлова