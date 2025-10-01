В Свердловской области скончался старейший священник Нижнетагильской епархии

в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на 68-м году жизни скончался митрофорный протоиерей Геннадий Ведерников — старейший священник Нижнетагильской епархии и настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Духовенство и паства Екатеринбургской митрополии приносят искренние соболезнования родным и близким почившего»,— написал митрополит.

Отец Геннадий родился 22 июня 1958 года. В 1998 году он окончил Московскую духовную академию. В том же году протоиерей Геннадий Ведерников был рукоположен в сан диакона и иерея. Его служение в храме Александра Невского(Нижний Тагил) началось в 1988 году, когда он руководил восстановлением храма. С 1989 года он стал его настоятелем.

Как сообщили в Нижнетагильской епархии, за многолетнюю деятельность на благо Святой Церкви протоиерей Геннадий Ведерников был удостоен множеством церковных наград, включая орден преподобного Сергия Радонежского III степени и орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Отпевание протоиерея Геннадия Ведерникова состоится 4 октября в храме Александра Невского в Нижнем Тагиле после Божественной литургии.

Полина Бабинцева