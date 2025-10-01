В Нью-Йорке частично обрушилось 20-этажное здание

Утром 1 октября в нью-йоркском районе Бронкс обрушилась часть 20-этажного жилого здания. Сообщается, что причиной обрушения стал взрыв. Власти проверяют версию, что в доме произошел взрыв газа. В результате взрыва в доме обрушилась вентиляционная шахта в одной из секций с первого по 20-й этаж. Американские СМИ сообщают, что никто не пострадал, спасательная операция продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Фото: New York City Fire Department / Handout / Reuters Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Следующая фотография 1 / 4 Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Фото: New York City Fire Department / Handout / Reuters Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Пострадавший дом — часть комплекса многоэтажных домов The Mitchel Houses. Эти дома были построены как социальное жилье в 1966 году. В комплексе живет 3,5 тыс. человек.

Яна Рождественская