В Нью-Йорке частично обрушилось 20-этажное здание

Утром 1 октября в нью-йоркском районе Бронкс обрушилась часть 20-этажного жилого здания. Сообщается, что причиной обрушения стал взрыв. Власти проверяют версию, что в доме произошел взрыв газа. В результате взрыва в доме обрушилась вентиляционная шахта в одной из секций с первого по 20-й этаж. Американские СМИ сообщают, что никто не пострадал, спасательная операция продолжается.

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Фото: New York City Fire Department / Handout / Reuters

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Фото: New York City Fire Department / Handout / Reuters

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Пострадавший дом — часть комплекса многоэтажных домов The Mitchel Houses. Эти дома были построены как социальное жилье в 1966 году. В комплексе живет 3,5 тыс. человек.

Яна Рождественская

